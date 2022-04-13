МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 17,49% на 8 апреля, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Телевизоры и смартфоны подешевели в России за неделю

На прошлой неделе министерство отмечало, что на 1 апреля рост цен в годовом выражении составил 16,7%.

По данным Росстата, недельная инфляция за период со 2 по 8 апреля в РФ замедлилась до 0,66% с 0,99% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 10,83%.

"На фоне укрепления рубля рост цен на непродовольственные товары продолжил замедляться (0,51% после 0,9%), при этом цены на бензин снижаются пятую неделю подряд. Также замедлился рост цен на продовольственные товары (0,9% после 1,22% неделей ранее) из-за снижения цен на плодоовощную продукцию. В секторе туристических и регулируемых услуг рост цен ускорился (+0,56% после роста на +0,09%)", — отмечается в документе.

По данным министерства, рост цен на продовольственные товары на 8 апреля составил 19,1% в годовом выражении (без плодоовощной продукции рост на 17,02% год к году; цены на плодоовощную продукцию на эту же дату выросли на 34,3% год к году); непродовольственные товары подорожали на 20,9% в годовом выражении. Цены на услуги (туристические и регулируемые) на 8 апреля выросли на 9,92% год к году.