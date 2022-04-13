ВАШИНГТОН, 13 апр — ПРАЙМ. Центральный банк Канады принял решение повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 1% годовых, говорится в обнародованном в среду заявлении финансового регулятора. Они что-то знают: Америка латает свою экономику за счет всего мира

"Сегодня банк повысил ключевую ставку до 1%", — следует из заявления. Месяц назад ставка была поднята с 0,25% до 0,5%, что стало первым повышением с марта 2020 года.

Центробанк пояснил, что рассматривает текущие события на Украине как источник новой экономической неопределенности в мире, поскольку данный конфликт, с точки зрения Оттавы, провоцирует рост цен на нефть и другие товары, что может увеличить инфляцию во всем мире.

"Скачки цен на нефть, природный газ и другие товары усиливают инфляцию по всему миру. Перебои с поставками, вызванные войной, также еще больше усугубляют текущие проблемы и снижают деловую активность. Данные факторы являются ключевыми в контексте пересмотра прогноза Центробанка по инфляции в сторону повышения", — отмечают в финансовом институте.