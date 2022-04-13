МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Индекс, отражающий оценку россиянами экономической ситуации в стране, вырос за период с 4 по 10 апреля на 4 процентных пункта (до —9), свидетельствуют данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Рубль незначительно снизился к доллару и евро

Показатель, уточняют в холдинге, рассчитывается как разница между положительными и отрицательными ответами.

Согласно результатам анализа в рамках проекта "М-Пульс", сократилось число россиян, которые согласны с тем, что страна находится в кризисе (-8 процентных пунктов), и увеличилось число тех граждан, которые уверены в наличии некоторых проблем (+12 процентных пунктов).

"Индекс экономической уверенности составил —9, прибавив 4 процентных пункта", — говорится в материалах исследования.

В то же время, отмечают специалисты, доля людей, считающих, что в ближайшие полгода экономическая ситуация ухудшится, увеличилась до 61% (на 7 процентных пунктов).

"М-Пульс" — это еженедельный мониторинг влияния социально-экономической ситуации на человека, основанный на данных о фактическом потреблении товаров, услуг и медиаконтента, мнениях жителей страны по актуальным темам, личных предпочтениях. Выборка представляет население городов России с численностью более 10 тысяч человек (по полу, возрасту, федеральному округу и типу населенного пункта). Трекинг осуществляется на базе потребительской панели "Ромир" с участием верифицированных респондентов.