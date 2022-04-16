МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. В украинских банках обнаружили 6,8 миллиарда долларов, принадлежащие компаниям России и Белоруссии, сообщил первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин. Европейцы отказываются мерзнуть ради Украины

Он уточнил, что владельцами средств являются более 7 тысяч компаний, имеющих российскую или белорусскую регистрацию или собственников. В отношении этих предприятий по инициативе Национальной полиции был введен дополнительный финансовый контроль, подчеркнул политик. Кроме того, украинским банкам были даны рекомендации для анализа транзакций и контрактов, предполагающих вывод валютных средств на территорию России.

Если банки прислушаются к рекомендациям, около 6,8 миллиарда долларов не будут допущены для выплаты на территорию РФ. Более того, по ним будут уплачены соответствующие налоги, а сами деньги направят на финансирование ВСУ, передает слова Енина агентство УНИАН.

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