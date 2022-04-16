МИНСК, 16 апр — ПРАЙМ. Белорусские специалисты до конца года будут вовлечены в строительство на космодроме "Восточный", сообщил министр архитектуры и строительства Белоруссии Руслан Пархамович. Telegraph: Мишустин лишил Запад рычагов давления на Россию

"Начнем мы с объектов более простых для вхождения — это жилье в Циолковском. Думаю, для этого не потребуется разработки дополнительных нормативно-правовых актов ни со стороны России, ни со стороны нашей страны. Надеюсь, к концу лета наши строители будут работать на этих объектах. Что касается непосредственно космодрома — сложной стройки, — то там необходимо пройти соответствующие регламентные процедуры, получить допуски, разрешения. Поэтому, это чуть подольше, но то, что это будет до конца года, это факт", — сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в субботу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет госкорпорации "Роскосмос" и ее организациям привлекать граждан и организации Белоруссии для осуществления деятельности на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский, в том числе для выполнения работ и оказания услуг по строительству и реконструкции объектов космодрома "Восточный". Соответствующая договоренность была достигнута в рамках посещения президентами России и Белоруссии космодрома "Восточный" на текущей неделе.