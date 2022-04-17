МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, говоря о разрабатываемом шестом пакете санкций ЕС против России, заявила, что в объединении продолжают рассматривать меры в отношении банковского сектора, особенно Сбербанка, речь также идет и об энергетике. СМИ узнали о закрытии итальянских портов для судов из России

"Мы продолжаем рассматривать банковский сектор, особенно Сбербанк, на долю которого приходится 37% банковского сектора России. И, конечно же, речь идет об энергетических вопросах", — сказала фон дер Ляйен немецкой газете Bild am Sonntag.

Фон дер Ляйен отметила, что в ЕС сейчас "разрабатывают умные механизмы", которые позволят на следующем этапе санкций затронуть и нефть.

Западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации на Украине. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис ранее на этой неделе сообщил, что страны ЕС начали работу над шестым пакетом санкций против России с "нефтяной опцией", работа идет над достижением единой позиции стран-членов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.