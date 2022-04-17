МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ряд стран по всему миру, которые являются давними союзниками и сателлитами США, отвергают просьбы Вашингтона ввести санкции против России из-за операции на Украине, пишет британский журнал Economist. Глава ЕК рассказала, что может войти в новый проект санкций Евросоюза

При этом приводится в пример Индия, которая постоянно воздерживается при принятии решений, где осуждаются действия России, и названа в статье наиболее неудобной страной для Запада в этом отношении.

"Но она далеко не одинока. В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее просьбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес", — отмечается в материале.

При этом многие страны отказываются от критики или ограничительных мер против России, исходя из коммерческих интересов, идеологических убеждений, стратегических амбиций. Их возражения заключаются в том, что "Запад зациклен на европейском конфликте, не являющемся реальной глобальной проблемой, при этом преуменьшая или игнорируя конфликты и нарушения прав человека в других частях света", отметил автор.

"Этим критикам самодовольная непоследовательность в вопросах международного права кажется дурью великих держав", — подчеркивается в материале.

Так, на Ближнем Востоке и в Турции называют лицемерной и корыстной позицию Запада по отношению к Украине с учетом войны Соединенных Штатов в Ираке в 2003 году и бомбардировок Ливии силами НАТО в 2011 году. Telegraph: Мишустин лишил Запад рычагов давления на Россию

"Теплый прием Европы, оказанный украинским беженцам, по сравнению с ее отношением к сирийским беженцам вызывает возмущение", — говорится в статье.

Что касается Латинской Америки, то, как отмечается, за исключением российских попутчиков, таких как Куба, Никарагуа и Венесуэла, страны Латинской Америки поддержали первые две резолюции ООН, осуждающие Россию за действия в отношении Украины. "Однако некоторые, включая Бразилию и Мексику, отказались от исключения России из Совета по правам человека, и в регионе мало желания присоединиться к режиму санкций", — отмечает автор.

В Африке же "Россия нашла самые искренние симпатии": почти половина африканских стран — 25 из 54 — воздержались или воздержались от участия в первом голосовании в ООН. "История колониализма заставляет некоторых неохотно оказывать поддержку тому, что рассматривается как действия, исходящие от Запада", — указывается в статье.