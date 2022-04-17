МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Нежелание многих стран ввести вслед за Западом санкции против России за ее действия в отношении Украины привело к расколу в мире, и это, вероятно, даст возможность Москве обойти ограничительные меры, пишет американская газета Wall Street Journal. Economist пишет об отказе союзников США поддержать санкции против России

Как отмечается, лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию по изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, в том числе такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР.

"Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру", — отмечают авторы.

"Сопротивление, в значительной степени вызванное экономическими интересами, ограничивает давление на президента Владимира Путина и демонстрирует, как группируются государства на мировой арене — что напоминает времена холодной войны, когда многие страны пытались избежать соперничества между США и Советским Союзом", — отмечается в материале.

В качестве одного из примеров приводится Саудовская Аравия, которая, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не стала по призыву Вашингтона увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

"Китай рассматривает Россию в качестве союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы", — говорится в статье.

По мнению авторов, вторжение США в Ирак в 2003 году породило в ряде стран мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам же и выступает.