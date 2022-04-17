WSJ: нежелание многих стран ввести санкции позволит Москве обойти ограничительные меры
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Нежелание многих стран ввести вслед за Западом санкции против России за ее действия в отношении Украины привело к расколу в мире, и это, вероятно, даст возможность Москве обойти ограничительные меры, пишет американская газета Wall Street Journal.
Как отмечается, лидеры западных государств пытаются построить глобальную коалицию по изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран, в том числе такие демократии, как Индия, Бразилия и ЮАР.
"Этот раскол открывает России возможности для обхода западных санкций и позволяет Москве говорить, что ее поддерживают по всему миру", — отмечают авторы.
"Сопротивление, в значительной степени вызванное экономическими интересами, ограничивает давление на президента Владимира Путина и демонстрирует, как группируются государства на мировой арене — что напоминает времена холодной войны, когда многие страны пытались избежать соперничества между США и Советским Союзом", — отмечается в материале.
В качестве одного из примеров приводится Саудовская Аравия, которая, будучи давним стратегическим партнером США, отказалась осуждать Москву и не стала по призыву Вашингтона увеличивать добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.
"Китай рассматривает Россию в качестве союзника в противостоянии США и их западным союзникам. Два соседа стремятся разрушить возглавляемый Штатами мировой порядок и сделать так, чтобы Пекин и Москва контролировали свои регионы", — говорится в статье.
По мнению авторов, вторжение США в Ирак в 2003 году породило в ряде стран мнение о том, что Белый Дом виноват в нарушениях суверенитета, против которых сам же и выступает.
https://1prime.ru/state_regulation/20220417/836682674.html