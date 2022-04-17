МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Граждане РФ предпенсионного возраста могут оформить различные льготы, в том числе налоговые и транспортные, рассказал РИА Новости генеральный директор финансового маркетплейса "Сравни" Сергей Леонидов. Юрист назвал выплаты от государства, положенные при потере работы

Как рассказал эксперт, такая возможность есть у женщин в возрасте от 54 лет и мужчин от 59 лет, получивших статус предпенсионера.

Граждане могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость 6 соток земельного участка, находящегося в их собственности. Кроме того, предпенсионеры могут не платить налог следующие виды имущества:

квартиру,

дом,

гараж,

хозяйственные постройки.

Россияне предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налогов на одно транспортное средство. Альтернатива такой льготе — снижение на 50% по транспортному налогу на авто мощностью до 100–150 лошадиных сил. Власти определили размер доплаты к пенсии для двух категорий россиян

Помимо этого, предпенсионерам выплачивается повышенное пособие по безработице, а период его выплаты увеличивается. Граждане определенных категорий (например, инвалиды) также могут подать заявление на компенсацию 50% стоимости лекарств, если их ежемесячное пособие не превышает региональный МРОТ.

"Для получения льгот на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты", — отметил Леонидов.