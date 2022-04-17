МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Правительство временно увеличило действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений почти на 700 тысяч тонн. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Telegraph: Мишустин лишил Запад рычагов давления на Россию

Квоты на экспорт азотных удобрений увеличены на 231 тысяч тонн, а сложные удобрения — на 466 тысяч тонн, сообщили в пресс-службе кабмина.

Отмечается, что решение будет действовать до 31 мая текущего года включительно. До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в ДНР и ЛНР, а также Абхазию и Южную Осетию.

Согласно сообщению, такие меры помогут поддержать отечественных производителей удобрений, столкнувшихся с риском простоя из-за низкого спроса на внутреннем рынке и западных санкций.