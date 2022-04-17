МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, сможет ли Россия "сдюжить" с западными странами, если это в свое время не удалось сделать СССР. Британцы не хотят платить за санкции против России

"Мы можем", — заявил Песков программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

Ранее Песков рассказал, что ни на одну страну еще не оказывалось такого санкционного давления, как сейчас на Россию, но это заставляет "крутиться и работать".

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, в отношении РФ сейчас действует более 5 тысяч индивидуальных санкций, что является максимумом за всю историю.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе в целях "демилитаризации и денацификации Украины".

За таким решением незамедлительно последовала реакция Запада. Великобритания, Евросоюз, США и Канада ввели санкции против РФ, которые были заранее разработаны и подготовлены. Меры направлены против российских банков, ЦБ, членов Госдумы, поддержавших признание ДНР и ЛНР, некоторых бизнесменов, а также лично против Владимира Путина и главы МИД России Сергея Лаврова.