МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Председатель правительства России Михаил Мишустин освободил от должности замминистра транспорта Кирилла Богданова по его просьбе. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе", — говорится в сообщении.