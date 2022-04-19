МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американская консалтинговая компания McKinsey сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов. Компания Tenaris заявила, что приостановила продажи и закупки с Россией

"Все обслуживание клиентов в России прекращено с 15 апреля 2022 года", — говорится в опубликованном релизе компании.

Ранее фирма сообщала, что не будет брать новых клиентов в РФ.