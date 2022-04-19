2022-04-19T03:16:00+03:00
2022-04-19T03:57:18+03:00
2022-04-19T03:16:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220419/836694324.html
Компания McKinsey прекратила обслуживать российских клиентов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Американская консалтинговая компания McKinsey сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов. "Все обслуживание клиентов в России прекращено с 15 апреля 2022 года", —... ПРАЙМ, 19.04.2022
новости, экономика, мировая экономика, сша, компания, консалтинг, россия, приостановка, работа
https://cdnn.1prime.ru/images/83527/38/835273800.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83527/38/835273800.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83527/37/835273792.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83527/37/835273792.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83527/37/835273789.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83527/37/835273789.jpg
https://1prime.ru/business/20220413/836661935.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Американская консалтинговая компания McKinsey сообщила, что перестала обслуживать российских клиентов.
"Все обслуживание клиентов в России прекращено с 15 апреля 2022 года", — говорится в опубликованном релизе компании.
Ранее фирма сообщала, что не будет брать новых клиентов в РФ.