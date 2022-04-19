МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Увеличение квот на экспорт удобрений из РФ отражает насыщенность внутреннего рынка необходимым объемом удобрений, однако на внутренние цены это окажет незначительное влияние, заявил РИА Новости директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Кабмин увеличил экспортные квоты для производителей минеральных удобрений

На прошлой неделе действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тысяч тонн. В частности, квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тысячу тонн и теперь составляет около 5,7 миллиона тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 миллиона тонн.

"Увеличение квот, вероятно, отражает насыщение спроса на внутреннем рынке, поскольку квоты изначально были установлены таким образом, что должен был сформироваться некоторый избыток предложения на внутреннем рынке. Влияние на цены будет незначительным", — заявил Танурков.

Россия с 1 декабря прошлого года ввела квоты на экспорт из страны за пределы ЕАЭС азотных и сложных азотосодержащих удобрений, которые должны действовать до 31 мая 2022 года включительно. Использование квоты осуществляется на основании лицензий, выдаваемых Минпромторгом. Срок действия лицензии — со дня выдачи до дня окончания срока действия квоты.