 

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Иран может заменить ряд позиций западных товаров в сфере бытовой химии, медицины, заявил РИА Новости председатель российско-иранского делового совета Владимир Обыденов.

Флаг посольства Исламской Республики Иран

Эксперты назвали товары, которые могут ввозить ритейлеры из Ирана

"Вполне вероятно, что, говоря об Иране, наш бизнес найдет альтернативу определенной западной продукции", — сказал Обыденов.

По его словам, альтернатива может быть найдена товарам повседневного спроса — начиная со средств гигиены для детей и взрослых до кухонной утвари.

"Так, Иран производит широкий ассортимент товаров бытовой химии. При наличии интереса с российской стороны возможна замена ряда позиций западных товаров на нашем рынке. И для этого не потребуется много времени", — сказал Обыденов.

Он также отметил, что в Иране достаточно развита медицина, фармацевтика и медицинский туризм, производство строительных и отделочных материалов.

После начала спецоперации на Украине о приостановке инвестиций и прекращении импорта в Россию заявили компании Unilever (бренды Dove, Domestos, Cif, Axe, Rexona, "Чистая линия", "Черный жемчуг"), Procter & Gamble (Ariel, Always, Head & Shoulders, Fairy, Gillette), а также Johnson & Johnson (Listerine, Clean & Clear, Carefree).

 