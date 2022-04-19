Россия в марте выдала другим странам кредиты на 81,6 миллиарда рублей
РБК: Россия в марте выдала другим странам госкредитов на 82 миллиарда рублей
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России в марте текущего года выдало государственные кредиты другим странам на сумму в 81,6 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства.
Этот показатель близок к рекорду декабря прошлого 2021 года — 82,1 млрд рублей.
В январе и феврале Российская Федерация выдала госкредиты в общей сложности на 28,5 млрд рублей.
При этом год назад — в марте 2021-го — кредиты другим государствам выданы на 26,2 млрд рублей.
В статистике не указываются страны-получатели кредитов, а в общей сложности страна планирует выдать в этом году госкредитов на 374,9 млрд рублей.
По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, кредиты могли быть выданы Белоруссии, Ирану, некоторым странам Африки либо Венесуэле.