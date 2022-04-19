МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министерство финансов России в марте текущего года выдало государственные кредиты другим странам на сумму в 81,6 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные Федерального казначейства. Глава Центробанка высказалась об идее целевой эмиссии денег

Этот показатель близок к рекорду декабря прошлого 2021 года — 82,1 млрд рублей.

В январе и феврале Российская Федерация выдала госкредиты в общей сложности на 28,5 млрд рублей.

При этом год назад — в марте 2021-го — кредиты другим государствам выданы на 26,2 млрд рублей.

В статистике не указываются страны-получатели кредитов, а в общей сложности страна планирует выдать в этом году госкредитов на 374,9 млрд рублей.

По мнению директора Центра региональной политики РАНХиГС Владимира Климанова, кредиты могли быть выданы Белоруссии, Ирану, некоторым странам Африки либо Венесуэле.