МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по повышению экономики региона поручил завершить работу по включению областных предприятий в федеральный список системообразующих. Кабмин расширил льготное кредитование системообразующих предприятий ТЭК

На заседании, трансляцию которого мог посмотреть любой житель Самарской области, власти региона сообщили, что в марте были направлены дополнительные предложения о включении в федеральный список системообразующих 16 предприятий. Пять из них уже включены в перечень, по пяти — получены согласования от Минпромторга РФ, по остальным — работа продолжается.

"Работу по включению предприятий Самарской области в федеральный список системообразующих необходимо завершить, довести до конца. Это дает возможность предприятиям претендовать на дополнительные меры поддержки. Это главная помощь сегодня, которую мы можем оказать промышленным предприятиям", — сказал Азаров.

Участники заседания отдельно обсудили ситуацию в автопроме. В настоящее время "АвтоВАЗ" и 33 из 72 предприятий автокомпонентной отрасли региона находятся в корпоративном отпуске до 24 апреля, еще 19 — продолжают работать в режиме неполного рабочего дня. Большинство компаний намерены воспользоваться субсидиями на оплату труда сотрудникам, привлекаемым к общественным и временным работам. Всего в апреле в них будет задействовано более 3,8 тысяч работников.

Кроме того, на основании консолидированных предложений более чем 90 предприятий автокомпонентной отрасли подготовлены обращения за подписью губернатора Самарской области в правительство РФ, Минпромторг России по мерам поддержки автопрома. Это предоставление льготных кредитов на пополнение оборотных средств, перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов, а также субсидирование логистических затрат при импорте. В остальных отраслях Самарской области в целом ситуация остается стабильной.

"Уже почти два месяца мы работаем в штабном режиме, вырабатывая решения по повышению устойчивости экономики региона в условиях введенных несправедливых, беспрецедентных по своему масштабу санкций. На заседаниях штабов традиционно присутствуют депутаты, главы муниципальных образований, представители общественности и средств массовой информации. Именно такая открытая работа может приводить к результату, поскольку нынешний период требует консолидации общества, и это мы сегодня объективно наблюдаем", — отметил в ходе заседания Азаров.