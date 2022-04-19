МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Министр финансов России Антон Силуанов возглавит делегацию от РФ на встрече G20 в рамках весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, сообщает пресс-служба Минфина.

Ежегодная встреча глав ЦБ и министров финансов стран "двадцатки" состоится на текущей неделе. В этом году участники смогут посетить мероприятие лично или подключиться в онлайн-формате. Формат участия российской делегации пока уточняется.