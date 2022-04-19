МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о снижении административных штрафов для участников внешнеэкономической деятельности.

Законопроект, внесенный правительством РФ, уменьшает штрафы для всех участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций с действующих 75-100% от суммы такой операции до 20-40%.

Кроме того, за нерепатриацию экспортерами выручки в рублях "вилка" штрафа сокращается до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках (за исключением контрактов, связанных с экспортом леса и лесоматериалов), с нынешних 3-10%. Это касается случаев, когда внешнеторговый договор (контракт) предусматривает оплату экспортных товаров в рублях.

Для должностных лиц законопроект предусматривает замену административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном отношении к сумме нарушения.