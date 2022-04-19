МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого квартала 2022 года снизилась на 16,9% в годовом выражении и составила 5,149 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании. Число новостроек в США в марте неожиданно выросло

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,93 доллара против 2,32 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль составила 2,67 доллара при прогнозе в 2,59 доллара. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 5% и составила 23,426 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 23,69 миллиарда долларов.

Компания сохранила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2022 год, но из-за избытка глобального предложения и неопределенности спроса не учитывает в нем продажи вакцины от COVID-19. Так, J&J ожидает, что выручка за 2022 год, не включая доход от вакцины против коронавируса, составит 94,8-95,8 миллиарда долларов (в январе ожидалось 95,9-96,9 миллиарда долларов). Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 3,6-5,6 доллара (ранее компания прогнозировала показатель в 6,1-8,2 доллара).

Акции компании на предварительных торгах в США снижаются на 0,25%.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson's baby, o.b., Clean & Clear, Reach.