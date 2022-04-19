МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Россия обладает интеллектуальным потенциалом, человеческим капиталом, чтобы выйти победителем из сложившейся ситуации, когда против страны ведется экономическая война, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В Британии призвали власти предотвратить "кризис топливной нищеты"

"Наша сегодняшняя цель… заключается в том, чтобы сконцентрировать все силы и ресурсы, чтобы не просто выдержать испытания, но и выйти из испытаний победителями. Это не дежурные слова", — сказал он на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию.

"Сейчас ситуация совершенно особая. И мы должна принимать ее во внимание. Мы для этого обладаем необходимым интеллектуальным потенциалом, как принято говорить, человеческим капиталом. А в конечном счете в соревновании государств, в той конкуренции, которая существует на планете, именно этот показатель является ключевым, именно интеллектуальный капитал решает практически все", — добавил Медведев.

По его мнению, Россия сейчас находится на особом положении, и беспрецедентное давление продолжается.

"Фактически это даже не санкции, а, как было сказано нам отдельными должностными лицами иностранными, экономическая война. Тут ни убавить, ни прибавить", — сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте по науке и образованию.

Он отметил, что Москва готовилась к такому развитию событий. Страна обладает значительным интеллектуальным потенциалом и человеческим капиталом, что позволит ей выйти победителем из сложившейся ситуации.

Помимо этого, Медведев подчеркнул, что ключевым фактором для выживания государства является подготовка специалистов, способных разработать технику двойного назначения. Он призвал максимально реагировать на запросы оборонной и гражданской промышленности.

Во время заседания Медведев заявил, что в условиях расширения НАТО России необходимо быть готовой к агрессивным действиям и наращивать систему, которая позволит обеспечить страну техникой военного и двойного назначения.

"Безусловно, что эта техника не возникает сама по себе, особенно в тех условиях, когда в отношении страны введены санкции. И занимаются этой техникой специалисты, которые готовятся в университетах, НИИ. И именно подготовке таких специалистов нужно уделять сегодня самое пристальное внимание. Это уже не только вопрос нашей технологической независимости, это просто вопрос выживания государства", — сказал Медведев.

"Не менее важно вести разработки во всех областях, которые определяют качество жизни миллионов граждан нашей страны. Это тоже вопрос безопасности в широком смысле этого слова. Речь идет о новых лекарствах, о новых других медицинских формах, которые используются для лечения людей. Речь идет и о машинах и механизмах, промышленности", — подчеркнул Медведев.