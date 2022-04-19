МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян выступили за создание внутреннего рынка без ограничений, увеличение доли расчетов в нацвалютах, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля. Песков ответил, сможет ли Россия "сдюжить" с Западом

"Путин и Пашинян выступили за поступательное продвижение интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, реализацию стратегических направлений развития интеграции, включая создание внутреннего рынка без ограничений, барьеров и изъятий, увеличение доли расчетов в национальных валютах", — говорится в сообщении.

Также президент России и премьер-министр Армении выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер.

"Путин и Пашинян выразили озабоченность в связи с применением рядом стран односторонних ограничительных мер. Выразили намерение сообща преодолевать обусловленные указанными мерами вызовы, в том числе в области продовольственной и энергетической безопасности двух стран, логистики и так далее", — указывается в заявлении.

Помимо этого, Россия и Армения объявили, что будут поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, сообщается в совместном заявлении на сайте Кремля.

"Условлено поощрять установление тесных контактов между деловыми кругами двух стран, в том числе в межрегиональном и муниципальном форматах, с задействованием механизма бизнес-миссий. Положительно оценена работа по финализации программы экономического сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022-2025 годы", — говорится в сообщении.