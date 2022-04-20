МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation объявил о приостановке приема новых заказов и инвестиций в Россию в свете событий на Украине. Минфин Японии опубликовал данные о товарообороте с Россией

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией на Украине. В свете событий, мы пожертвовали в общем около 100 миллионов иен (774 тысячи долларов) на гуманитарную помощь. В дополнение, мы в настоящее время приостанавливаем прием новых заказов и инвестиции в Россию", — отмечается в пресс-релизе корпорации.

В документе также подчеркивается, что Toshiba "надеется на скорейшее завершение конфликта" и намерена "внимательно следить за ситуацией и предпринимать должные шаги".

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.