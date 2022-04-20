МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Российские иски, оспаривающие заморозку международных резервов РФ, могут поставить европейские суды в "интересное положение", поскольку они будут вынуждены проверять законность решений властей Евросоюза о введении антироссийских санкций, заявил РИА Новости советник президента коллегии адвокатов "Кутузовская" по международным отношениям Дмитрий Якубовский. ЦБ готовит юридические действия для защиты российских активов

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила во вторник, что власти РФ готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов страны. Якубовский напомнил, что они были заморожены решением высшего политического органа Европейского союза, в который входят главы государств и правительств ЕС.

Он предположил, что с исками о нарушении прав в результате исполнения этого решения будут обращаться отдельные юридические лица, учреждения или органы, взаимодействующие с ЦБ. "Заявления по подобным "локальным" нарушениям прав будут подаваться в суды по месту нахождения конкретных европейских финансовых учреждений, отказавших, на основании данного решения, в исполнении той или иной транзакции", — сказал он.

"В процессе рассмотрения исков в приоритете может оказаться проверка законности самого решения, в результате чего можно будет дойти и до Европейского суда (European Court of Justice) — высшего судебного органа Евросоюза. Если грамотно организовать предъявление целого "роя" таких исков, то судебная система ЕС может быть поставлена в "интересное положение", — заявил адвокат.

При этом, по его словам, России не стоит забывать про судебные издержки: судебный процесс в целом, и адвокатские услуги, в частности, в ЕС значительно дороже, чем в России. Кроме того, по его словам, зарубежные юридические компании и адвокаты, которые будут представлять интересы России в европейских судах, сами рискуют попасть под санкции США и ЕС.

"Мы будем жаловаться!" — логичный слоган в сложившейся ситуации с активами ЦБ. Однако сразу же возникает вопрос: "А судьи кто?". И здесь кроется главное противоречие момента. Вероятность того, что Решение Совета Европы будет отменено судебной системой ЕС, представляется крайне незначительной, особенно с учетом исключения России из ЕСПЧ и прочих "отмен" в сфере международного права", – заявил Якубовский.