ТОКИО, 20 апр — ПРАЙМ. Товарооборот между Японией и Россией в 2021 финансовом году, завершившемся 31 марта 2022 года, существенно увеличился по сравнению с показателями годом ранее. В частности, экспорт японских товаров в РФ увеличился на 37,4%, а импорт из России вырос на 68,5%, свидетельствуют данные японского министерства финансов. Японская Toshiba приостанавливает сотрудничество с Россией

Так, объем экспорта из Японии в Россию с апреля 2021 года по март 2022 года включительно составил 872,69 миллиарда иен (6,75 миллиарда долларов), а объем импорта — 1,83 триллиона иен (14,15 миллиарда долларов).

Среди импортируемых из России товаров за 2021 финансовый год наибольший рост объемов наблюдается в таких позициях, как минеральное топливо (увеличение на 86,2%), сырье (увеличение на 78,9%), продовольствие (увеличение на 59,7%). Кроме этого, за прошедший финансовый год значительно вырос объем импорта различного машинного оборудования.

Увеличение экспорта в 2021 финансовом году наблюдается в таких сферах, как химикаты (рост на 29,2%), машинное оборудование общего назначения (рост на 48%) и транспортное оборудование, включая автомобили и запчасти (рост на 41,3%). Вместе с этим, в прошлом финансовом году экспорт продовольствия из Японии в Россию упал на 33,3%.