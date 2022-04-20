ЧЕЛЯБИНСК, 20 апр — ПРАЙМ. Завод компании "Хенкель Рус" в поселке Роза Челябинской области, который производит строительные смеси, продолжит работу в штатном режиме, сокращения персонала не планируется, собственником принято решение о продаже действующего бизнеса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов региона. Немецкий Henkel выйдет из бизнеса в России

Во вторник немецкий концерн Henkel AG, один из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, заявил, что выходит из бизнеса в России, но продолжает выплачивать заработную плату 2500 сотрудникам. Компания уточняла, что сейчас готовится к исполнению этого решения.

"По информации директора филиала ООО "Хенкель Рус" в Челябинске Александра Иванова, по состоянию на 20 апреля, собственником принято решение о продаже действующего бизнеса. В настоящее время предприятие работает в штатном режиме, сокращений персонала не планируется, все обязательства по действующим договорам выполняются в полном объеме. В период поиска нового собственника предприятие будет работать также в обычном режиме", — говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что помощь от правительства Челябинской области предприятию не требуется.

По данным Минпрома региона, филиал ООО "Хенкель Рус" находится в поселке Роза Коркинского муниципального района. Численность персонала по состоянию на 19 апреля составляет 99 человек. Производимая продукция — строительные смеси.

Группа компаний Henkel — один из крупнейших европейских химических концернов, производящих бытовую химию, косметические и строительные товары. По состоянию на конец прошлого года штат компании составлял 52 тысячи человек. В числе брендов компании — клей "Момент", чистящие средства "Пемолюкс", Persil, "Пемос", Losk, "Ласка", Vernel; косметические средства и средства гигиены Fa, Taft, Shamtu, Schwarzkopf, Syoss; средства отделки Ceresit, Metylan и другие.