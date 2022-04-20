МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Законодательное собрание Владимирской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 350 миллионов рублей с 200 миллионов предельного объема дохода, который позволяет использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

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По мнению авторов законопроекта, поправки дадут "возможность применять упрощенную систему налогообложения большому числу предпринимателей и будет являться стимулом для развития малого бизнеса, а также обеспечения занятости населения и сохранения рабочих мест, особенно в условиях экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции".

Вместе с тем кабмин России дал отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что пороговое значение размера доходов для налогоплательщиков, применяющих УСН, было повышено до 200 миллионов рублей со 150 миллионов только с 1 января 2021 года, и вопрос о дальнейшем его повышении следует "рассматривать по результатам оценки эффективности уже принятых решений".

В правительстве также считают, что применение УСН связано с полным или частичным освобождением от уплаты отдельных видов налогов, поэтому увеличение количества налогоплательщиков УСН "приведет к потерям доходов бюджетов бюджетной системы РФ", при этом законопроект не содержит положений, определяющих источники их компенсации.