МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Законодательное собрание Владимирской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении до 350 миллионов рублей с 200 миллионов предельного объема дохода, который позволяет использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). Это следует из базы данных нижней палаты парламента. Минпромторг поддержал "промышленную ипотеку" для бизнеса

По мнению авторов законопроекта, поправки дадут "возможность применять упрощенную систему налогообложения большому числу предпринимателей и будет являться стимулом для развития малого бизнеса, а также обеспечения занятости населения и сохранения рабочих мест, особенно в условиях экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции".

Вместе с тем кабмин России дал отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что пороговое значение размера доходов для налогоплательщиков, применяющих УСН, было повышено до 200 миллионов рублей со 150 миллионов только с 1 января 2021 года, и вопрос о дальнейшем его повышении следует "рассматривать по результатам оценки эффективности уже принятых решений".

В правительстве также считают, что применение УСН связано с полным или частичным освобождением от уплаты отдельных видов налогов, поэтому увеличение количества налогоплательщиков УСН "приведет к потерям доходов бюджетов бюджетной системы РФ", при этом законопроект не содержит положений, определяющих источники их компенсации.