МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в феврале снизился до 7,6 миллиарда евро с 27,2 миллиарда в январе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. Промпроизводство в еврозоне в феврале выросло лучше прогноза

Аналитики, напротив, ожидали роста дефицита торгового баланса — до 29 миллиардов евро.

При этом экспорт товаров из еврозоны увеличился в феврале на 17% в годовом выражении, до 215,8 миллиарда евро, импорт — на 38,8%, до 223,4 миллиарда.

В Евросоюзе дефицит внешнеторгового баланса составил 15,8 миллиарда евро после профицита в 21,4 миллиарда в тот же месяц годом ранее. Экспорт товаров из ЕС в феврале увеличился в годовом выражении на 16,4%, до 191,9 миллиарда евро, импорт — на 44,7%, до 207,7 миллиарда.