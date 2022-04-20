2022-04-20T12:52:58+03:00
2022-04-20T12:52:58+03:00
2022-04-20T12:52:58+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220420/836710281.html
В Кремле рассказали о борьбе проблемами металлургических компаний
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. ПЕСКОВ: МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РФ ИСПЫТЫВАЮТ СЛОЖНОСТИ, НА СОВЕЩАНИИ У ПУТИНА ОБСУДЯТ ПОМОЩЬ ИМ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯ "НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН" Новость дополняется ПРАЙМ, 20.04.2022
экономика, промышленность, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ПЕСКОВ: МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РФ ИСПЫТЫВАЮТ СЛОЖНОСТИ, НА СОВЕЩАНИИ У ПУТИНА ОБСУДЯТ ПОМОЩЬ ИМ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ДЕЙСТВИЯ "НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН"
Новость дополняется