МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, направленный на защиту прав потребителей, который пресекает необоснованный сбор их персональных данных и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги. Госдума приняла закон, меняющий порядок подтверждения форс-мажоров

Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения, причем даже в тех случаях, когда это не является обязательным, пояснял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. Прежде всего, это касается онлайн-магазинов. Принятие же соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей, считает он.

Закон запрещает продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов отказывать в заключении и исполнении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные. Исключение составят случаи, предусмотренные законодательством или исполнением этого договора. При этом потребитель будет вправе потребовать объяснить причину отказа и его правовые основания.

Документом закрепляется открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров. К недопустимым, в частности, относятся условия, которые предоставляют таким лицам право на односторонний отказ от исполнения или одностороннее изменение условий договора, и ограничивают их ответственность за его неисполнение, а также ограничивают право потребителя на свободный выбор территориальной подсудности споров.

Недопустимыми будут считаться и условия договора, при которых приобретение одного товара является обязательным условием для покупки другого товара, а также предусматривающие выполнение платных дополнительных работ и услуг без получения согласия потребителя. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2022 года, а устанавливающие перечень недопустимых условий договора положения будут распространяться на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров.

В соответствии с Гражданским кодексом, граждане и организации свободны в определении условий договора. Однако гражданин, вступающий в правоотношения с поставщиками товаров и услуг, банками и страховыми компаниями, является более слабой стороной, поясняло ранее правительство РФ. Ведь потребитель не имеет реальной возможности влиять на содержание договоров, так как типовые положения о правах и обязанностях сторон определяются в одностороннем порядке коммерческими организациями.