БАКУ, 20 апр — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада становятся турбокнопкой тектонических перемен, происходящих в мировой экономике, считает заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства России Федор Черницын. Экс-глава ЕК предупредил о проблемах из-за новых антироссийских санкций

Черницын, выступая на российско-азербайджанском семинаре "Потенциал развития экономического сотрудничества со странами ЕАЭС" в среду в Баку поведал о том, что всеохватывающие изменения происходят в мировой экономике и без всяких санкций. Санкции становятся турбокнопкой этих тектонических перемен. Сегодня видны ограничения предложения продовольствия в Западной Европе в розничной торговле, а ведь доля России и Украины на этом рынке составляет 28% зерна и 90% подсолнечного масла. И это уже не говоря о ценах на заправках в Европе и США, о невиданном росте инфляции до 7,9%

По его словам, именно в следующем году мир испытает последствия введения санкций.

"Это затронет всех. Глобальный сбой производственных и торговых цепочек приведет к дефициту продуктов питания. Ресурсов будет еще меньше. Естественно, будут те, кто будет обвинять во всем этом Россию. Так было уже не раз", — отметил представитель российского правительства.

Он подчеркнул, что, отключив РФ от доступа к доллару и евро, да еще заморозив, те, кто это сделал, опять-таки ускорили глобальные перемены. Стало очевидно, что приходит конец коллективной вере человечества в доллар.

"Особенность экономических отношений в настоящее время состоит еще и в том, что такие же санкции могут быть введены против кого угодно, если этот кто-то чем-то не понравился. Поэтому наша экономическая политика прозрачна и понятна. Будем защищать и продолжать развивать евразийский рынок. Россия уже ввела запрет на экспорт леса, зерна и сахара. Делаем это вместе с нашими партнерами по ЕАЭС, чтобы обеспечить интересы своих граждан, чтобы они не имели никакого недостатка в продовольствии и могли покупать продовольствие по приемлемым ценам, даже в условиях, когда цены на еду в мире будут пробивать потолки. Мировые цены на зерно уже пробивают потолок. Дальше будет еще интереснее. Поэтому всем, кто живет на Евразийском континенте, да и не только, стоит внимательно посмотреть на евразийское интеграционное объединение и те выгоды, которые оно дает тем, кто в нем, включая обеспечение продовольствием", — подчеркнул Черницын.