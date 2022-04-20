Германия готова избавить Европу от оружия времен СССР, отдав его Украине
Блумберг: ФРГ вместо прямых поставок оружия Украине даст современные танки странам Восточной Европы
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на неназванного правительственного чиновника, что ФРГ вместо прямых поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву технику времен СССР.
Собеседник сообщил агентству, что "вместо того, чтобы предложить поставки напрямую, Германия предоставит современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить в Украину технику советских времен". Отмечается, что именно техникой советского производства умеют управлять украинские военные.
Источник также заявил, что все еще ведутся переговоры касательно того, какие именно союзники НАТО в Восточной Европе передадут Украине вооружение.