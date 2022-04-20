МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на неназванного правительственного чиновника, что ФРГ вместо прямых поставок вооружений Украине передаст современные танки странам Восточной Европы, готовым отправить Киеву технику времен СССР. Путин рассказал о дальнейших действиях России в спецоперации на Украине

Собеседник сообщил агентству, что "вместо того, чтобы предложить поставки напрямую, Германия предоставит современные танки странам Восточной Европы, которые готовы отправить в Украину технику советских времен". Отмечается, что именно техникой советского производства умеют управлять украинские военные.

Источник также заявил, что все еще ведутся переговоры касательно того, какие именно союзники НАТО в Восточной Европе передадут Украине вооружение.