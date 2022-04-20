МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Заместитель председателя комиссии по нефтяному экспорту Торговой палаты Ирана Сейед Мостафа Мусави заявил, что западные санкции против РФ могут позволить Ирану экспортировать больше товаров на российский рынок, заняв на нем весомую долю. Иранские производители бытовой химии готовы заменить западных поставщиков

"Россия облегчит экспортный маршрут для Ирана, учитывая условия войны с Украиной и западные санкции…. Нынешняя ситуация показывает, что Иран может занять неплохую долю российского рынка и экспортировать в эту страну много товаров. У Ирана есть такой потенциал для развития торговли (с Россией)", — приводит агентство IRNA слова Мусави.

Он также отметил, что валютные операции сегодня — наиболее существенная проблема Ирана в торговле с РФ. "Ограничения, созданные разрывом банковских связей и отключение от системы Swift, создадут много проблем для этой страны… банковские операции должны осуществляться традиционно, поэтому нам необходимо правильное планирование для развития торговли с Россией", — считают в торговой палате Ирана.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.