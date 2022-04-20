МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Индекс цен производителей промышленных товаров в Германии в марте вырос в годовом выражении на рекордные 30,9%, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis). "Топливная инфляция" в Германии подскочила до максимума за 50 лет

"В марте 2022 года индекс цен производителей промышленных товаров вырос на 30,9% по сравнению с мартом 2021 года. По данным статбюро, это был самый высокий рост за всю историю наблюдения", — говорится в сообщении. В месячном выражении цены выросли на 4,2% после роста на 2,2% в феврале.

В феврале 2022 года показатель увеличился в годовом выражении на 25,9%, в январе — на 25%. Аналитики ожидали рост лишь до 28,2%.

Destatis уточняет, что основной причиной роста показателя по-прежнему являются повышенные цены на энергоресурсы. Так, цены на них в марте выросли в годовом выражении на 83,8%, по сравнению с месяцем ранее — на 10,4%.

Цены на промежуточные товары увеличились на 23,3% по сравнению с мартом 2021 года. В месячном выражении цены выросли на 3,5%.

Цены на потребительские товары длительного пользования увеличились на 9,6% в годовом выражении и на 2,9% в месячном.