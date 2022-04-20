ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр — ПРАЙМ. Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать около 200 миллионов евро, связанных с активами и операциями в России, сообщает в среду компания. Японская Toshiba приостанавливает сотрудничество с Россией

"В сложившихся условиях компании Wartsila нецелесообразно продолжать деятельность в России, поэтому она приняла решение о дальнейшем сокращении своих российских операций. Корректировка деятельности будет осуществляться в соответствии с местными законами. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", — говорится в сообщении.

Все эти действия в отношении нашего бизнеса в России также окажут негативное влияние на операционные финансовые показатели всего концерна Wartsila. На деятельность, связанную с Россией, в 2021 году пришлось около 5% чистых продаж Wartsila, из которых чистые продажи услуг составили около 40 миллионов евро.

На текущий момент компания не обладает никакой даже предварительной информацией о количестве сокращаемого персонала в России.

Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.

Компания работает в России 37 лет, головной офис компании ООО "Вяртсиля Восток" находится в Санкт-Петербурге, филиалы — в Москве, Владивостоке и Мурманске. В 2021 году чистый объем продаж компании Wartsila достиг 4,8 миллиарда евро, а ее штат составил примерно 17 тысяч сотрудников. Компания имеет представительства в более чем 200 населённых пунктах в 68 странах по всему миру. Акции Wartsila котируются на Nasdaq Helsinki.