FT: ушедшие зарубежные компании продолжают платить зарплату сотням тысяч работников в России
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный анализ.
"Ряд западных компаний от McDonald's до Renault обязались выплачивать зарплату тысячам сотрудников, когда приостановили работу в стране. Проведенный Financial Times анализ показывает, что как минимум 188 тысяч сотрудников продолжают получать зарплату", — пишет издание.
При этом газета отмечает, что реальное число может быть намного больше, поскольку некоторые крупные компании, такие как Yum Brands и Coca-Cola, не уточняли, продолжают ли они платить своим российским сотрудникам.
Также отмечается, что компании, в которых работают "белые воротнички", переводят своих сотрудников на те же должности в другие страны, в то время как "синие воротнички" в сферах производства, коммерции и потребительском секторе находятся под угрозой увольнения, если компании не возобновят деятельность в России.
Так, например, газета приводит слова главы производителя джинсов Levi Strauss Чипа Берга (Chip Bergh) о том, что в текущем месяце компания выплачивает зарплату более чем 800 сотрудникам, однако к мысли о полном восстановлении деятельности в РФ в ближайшее время он относится "не оптимистично".
https://1prime.ru/state_regulation/20220420/836712592.html