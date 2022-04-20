МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Минимум 188 тысяч российских сотрудников зарубежных компаний, приостановивших деятельность в стране, продолжают получать заработную плату, пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственный анализ. Производитель Peugeot и Opel приостановит выпуск автомобилей в России

"Ряд западных компаний от McDonald's до Renault обязались выплачивать зарплату тысячам сотрудников, когда приостановили работу в стране. Проведенный Financial Times анализ показывает, что как минимум 188 тысяч сотрудников продолжают получать зарплату", — пишет издание.

При этом газета отмечает, что реальное число может быть намного больше, поскольку некоторые крупные компании, такие как Yum Brands и Coca-Cola, не уточняли, продолжают ли они платить своим российским сотрудникам.

Также отмечается, что компании, в которых работают "белые воротнички", переводят своих сотрудников на те же должности в другие страны, в то время как "синие воротнички" в сферах производства, коммерции и потребительском секторе находятся под угрозой увольнения, если компании не возобновят деятельность в России.

Так, например, газета приводит слова главы производителя джинсов Levi Strauss Чипа Берга (Chip Bergh) о том, что в текущем месяце компания выплачивает зарплату более чем 800 сотрудникам, однако к мысли о полном восстановлении деятельности в РФ в ближайшее время он относится "не оптимистично".