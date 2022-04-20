МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Холдинговая компания "Новотранс" в прошлом году увеличила чистую прибыль по МСФО по сравнению с 2020 годом в четыре раза — до 7,965 миллиарда рублей, следует из отчета компании. СМИ: российский бизнес и мировые банки могут получить неожиданную прибыль

Выручка за год выросла на 20%, до 36,5 миллиарда рублей. Валовая прибыль увеличилась в 2,2 раза, составив 13,4 миллиарда рублей, прибыль до налогообложения — в 3,6 раза, до 9,8 миллиарда.

Долгосрочные обязательства компании за год выросли на 25%, составив на 31 декабря 2021 года 25,9 миллиарда рублей, краткосрочные — снизились на 27,3%, до 8,733 миллиарда рублей на конец года.

Группа компаний "Новотранс" — один из крупнейших российских частных транспортных холдингов, который предоставляет услуги перевозки собственным подвижным составом, ремонта вагонов, логистические решения для предприятий, услуги диспетчеризации, стивидорные услуги.