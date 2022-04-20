ВАШИНГТОН, 20 апр — ПРАЙМ. Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что Украина запрашивает у Международного валютного фонда 5 миллиардов долларов в месяц на функционирование национальной экономики в ближайший квартал. Путин рассказал о дальнейших действиях России в спецоперации на Украине

"Мы очень тесно взаимодействуем с министерством финансов на тему представленных ими оценок необходимого для сохранения функционирования экономики в следующие три месяца. Они заявили цифру в 5 миллиардов в месяц, по поводу которой есть неясности. Но мы не думаем, что это выходит за рамки вероятных потребностей страны", — сказала она на пресс-конференции в Вашингтоне.

Георгиева добавила, что данная сумма не учитывает потребности Украины в восстановлении разрушенного хозяйства, однако, это потребует "колоссальных" ассигнований.