МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития металлургического комплекса, что ограничения против российских металлургов идут вразрез с нормами ВТО. В этой связи он поручил кабмину России до 1 июня провести комплексную оценку и подготовить обновленную стратегию действий России в ВТО. Путин прогнозирует рост цен на металл в Европе

Путин отметил, что речь идет не только о запрете на поставку готовой продукции, но и о приобретении некоторых компонентов для производства металлопроката, стальных листов, арматуры и так далее.

Он добавил, что ограничения идут вразрез с принципами Всемирной торговой организации, "о приверженности которым постоянно твердили европейские коллеги".

"В этой связи поручаю правительству провести комплексную оценку правомерности решений западных контрагентов, а также подготовить обновленную стратегию наших действий во Всемирной торговой организации. Прошу завершить эту работу к 1 июня текущего года", — сказал Путин. Он подчеркнул, что такие недружественные шаги в отношении российских металлургов были приняты в угоду сиюминутным политическим интересам.

По словам президента, бизнес в сфере металлургии уже перестраивает логистические и производственные цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, чтобы сохранить работу предприятий и защитить интересы своих коллективов.

По словам Путина, с учетом новых тенденций нужно вносить изменения в структуру производства и поставок российской металлургической продукции.

"Знаю, что бизнес уже перестраивает логистические и производственные цепочки, находит новых поставщиков и покупателей, чтобы сохранить работу предприятий, защитить интересы трудовых коллективов", — сказал российский лидер.

Он попросил участников совещания высказаться о том, какие дополнительные меры нужны для решения актуальных отраслевых проблем, для преодоления текущих трудностей.