МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил о необходимости поддержки и стимулирования внутреннего спроса на металлургическую продукцию. Путин прогнозирует рост цен на металл в Европе

По мнению президента, нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится и это надо учитывать в программах развития.

Путин отметил, что поддержать и стимулировать спрос можно, "прежде всего, за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция".

Российский лидер полагает, что для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей.