Путин призвал поддержать внутренний рост спроса на продукцию металлургии
Путин: необходимы поддержка и стимулирование внутреннего спроса на металлургическую продукцию
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МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития металлургического комплекса заявил о необходимости поддержки и стимулирования внутреннего спроса на металлургическую продукцию.
По мнению президента, нет оснований полагать, что позиция Европы по отношению к России изменится и это надо учитывать в программах развития.
Путин отметил, что поддержать и стимулировать спрос можно, "прежде всего, за счёт увеличения объёмов жилищного, инфраструктурного, коммерческого и промышленного строительства, за счёт широкого выпуска товаров, где используется металлургическая продукция".
Российский лидер полагает, что для поддержки спроса на отечественный металл необходимо запускать долгосрочные проекты и программы, эффект от реализации которых будет ощутим для всей экономики, для российских регионов и жителей.