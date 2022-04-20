2022-04-20T19:02:57+03:00
2022-04-20T19:02:57+03:00
2022-04-20T19:02:57+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220420/836714525.html
Путин планирует провести совещание по Восточному полигону железных дорог
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по восточному полигону железных дорог. "Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по... ПРАЙМ, 20.04.2022
транспорт, бизнес, экономика, новости, железная дорога
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/06/833740625.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/06/833740625.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/06/833740624.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/06/833740624.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/06/833740612.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83374/06/833740612.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по восточному полигону железных дорог.
"Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по восточному полигону железных дорог. Очевидно, что в текущих условиях реализация этого проекта должна идти опережающими темпами", — сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.