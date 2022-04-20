МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин предложил в ближайшее время провести совещание по восточному полигону железных дорог.

"Предлагаю в ближайшее время провести отдельное совещание по восточному полигону железных дорог. Очевидно, что в текущих условиях реализация этого проекта должна идти опережающими темпами", — сказал Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.