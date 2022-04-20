МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в годовом выражении ускорилась на 15 апреля до 17,62% с 17,49% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю c 9 по 15 апреля 2022 года инфляция продолжила замедляться и составила 0,2% после 0,66% неделей ранее. Основной вклад в снижение темпов роста цен внесла дефляция в секторе непродовольственных товаров (минус 0,01% после 0,51%) за счет продолжающегося удешевления бензина и отсутствия роста цен на иные непродовольственные товары", — говорится в обзоре.

Кроме того, по оценке министерства, на продовольственные товары рост цен замедлился (0,5% после 0,9%) за счет как снижения цен на плодоовощную продукцию, так и замедления роста цен на другие продукты питания. В секторе туристических и регулируемых услуг темпы роста цен также снизились (0,07% после роста на 0,56%).

Накануне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что инфляция в России на минувшей неделе продолжила замедляться, о чем свидетельствую данные контрольно-кассовой техники.

"Информация Росстата подтвердила предварительные оценки текущей ценовой ситуации, основанные на данных ККТ. Тенденция к замедлению инфляции пока сохраняется. В условиях стабилизации потребительского спроса значимый вклад в сдерживание роста цен вносят оперативные решения ЦБ по денежно-кредитной политике и меры Правительства по насыщению внутреннего рынка, принимаемые в рамках плана первоочередных действий", — прокомментировали в министерстве экономического развития в среду.