МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Структурная перестройка экономики РФ необходима, чтобы противостоять вызовам, эта структурная перестройка затронет и финансовую сферу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

"Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта структурная перестройка, конечно, затронет и финансовую сферу, которая должна переориентироваться на выполнение задачи перед экономикой", — сказала она, выступая в Госдуме.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за операции по демилитаризации Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.