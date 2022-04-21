МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Структурная перестройка экономики РФ необходима, чтобы противостоять вызовам, эта структурная перестройка затронет и финансовую сферу, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

"Чтобы противостоять вызовам, требуется структурная перестройка экономики. Эта структурная перестройка, конечно, затронет и финансовую сферу, которая должна переориентироваться на выполнение задачи перед экономикой", — сказала она, выступая в Госдуме.

Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за операции по демилитаризации Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.