МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Французская компания Sodexo, занимающейся организацией корпоративного питания и комплексным обслуживанием зданий, останавливает свою деятельность в России и передает право собственности местному менеджменту, сообщила компания в своем пресс-релизе. Японская Toshiba приостанавливает сотрудничество с Россией

"Sodexo прекращает свою деятельность в России, которая составляет менее 1% от доходов группы. Sodexo передала право собственности на свою деятельность в стране местному руководству, которое продолжит деятельность в России через независимую структуру и бренд", — говорится в сообщении компании.

Компания также уточняет, что она не ведет деятельности на Украине.

Sodexo — одна из крупнейших мировых компаний, занимающихся организацией питания и сервисного обслуживания. На сегодняшний день компания насчитывает порядка 420 тысяч сотрудников в 64 странах мира, а партнерская сеть насчитывает более 1,3 миллиона компаний. В России подразделение Sodexo Benefit & Rewards было представлено с 2003 года.