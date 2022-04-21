МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

"Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", — сказала она, выступая в Госдуме.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ достиг желаемого уровня диверсификации резервов, увеличив в них долю золота.

"Мы планомерно увеличивали долю золота в наших резервах, за восемь лет она увеличилось с 9% до 21%, и был достигнут в этом отношении желаемый уровень диверсификации. Я хочу сказать, что Россия имеет один из самых высоких показателей для стран с развивающейся экономикой. У нас сейчас 2300 тонн золота. И в объемах это больше, чем в Китае, в Индии, Турции, других странах", — сказала она, выступая в Госдуме.

Глава регулятора отметила, что ЦБ проводил планомерную последовательную работу по диверсификации золотовалютных резервов. "Как я уже говорила, мы увеличили долю существенно тех активов, которые меньше подвержены риску санкций", — добавила Набиуллина.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).