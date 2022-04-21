МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, никакой дефолт стране не грозит, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

Набиуллина подтвердила возможность дальнейшего снижения ключевой ставки

"Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит", — сказала она, выступая в Госдуме.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ достиг желаемого уровня диверсификации резервов, увеличив в них долю золота.

"Мы планомерно увеличивали долю золота в наших резервах, за восемь лет она увеличилось с 9% до 21%, и был достигнут в этом отношении желаемый уровень диверсификации. Я хочу сказать, что Россия имеет один из самых высоких показателей для стран с развивающейся экономикой. У нас сейчас 2300 тонн золота. И в объемах это больше, чем в Китае, в Индии, Турции, других странах", — сказала она, выступая в Госдуме.

Глава регулятора отметила, что ЦБ проводил планомерную последовательную работу по диверсификации золотовалютных резервов. "Как я уже говорила, мы увеличили долю существенно тех активов, которые меньше подвержены риску санкций", — добавила Набиуллина.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).