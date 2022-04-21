МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российские негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сегодня устойчивы, накопления были инвестированы только в рублевые активы, поэтому зарубежные санкции не оказали на них большого влияния, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина рассказала о сроках поиска поставщиков импорта для России

"Сегодня негосударственные пенсионные фонды находятся в устойчивом состоянии. Пенсионные накопления были инвестированы только в рублевые активы, и поэтому санкции и валютные риски наименьшим образом ударили именно по этому финансовому институту", — отметила глава регулятора.

Плюс пенсионные фонды не выплачивают средства одномоментно, средства инвестируются вдолгую и поэтому это позволяет НПФ переживать волатильность рынка акций и облигаций легче, добавила она.