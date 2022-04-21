МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Ассортимент товаров и продуктов в российских магазинах из-за санкций не уменьшится, но изменится, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Импорт товаров из России в Японию взлетел в 2021 финансовом году

"Я не думаю, что он уменьшится, я думаю, он изменится. Почему не уменьшится? Во-первых, у нас количество производителей, которые желают попасть в торговые сети — особенно в крупные и средние, которые составляют 50% рынка, и которые по большому счету являются в своем роде квази-бенчмарком для потребителя — их значительно больше, чем способности торговых сетей поместить эти товары у себя на полках", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире "Народного вопроса" от ОНФ.

"Как только какая-то позиция из матрицы выбывает в силу разных причин — то ли это банкротство предприятия, то ли в нынешних условиях уходы с рынка — появляется большое количество компаний со своими предложениями, которые хотели бы свой товар представить на полки", — добавил он.

Евтухов также подчеркнул, что не все иностранные компании уходят с российского рынка. Кроме того, те, кто принимают такое решение, не “вешают амбарный замок на дверях”, а вовлекают, к примеру, менеджмент в доверительное управление, стараются продать свои акции российским инвесторам или ищут другие варианты.

“В случае, если такого не происходит — какие-то известные или малоизвестные бренды пропадут с полок — то у нас есть страны Латинской Америки, Южной Америки, Ближнего Востока, есть Китай, Индия, которые с удовольствием заместят эти товары на полках наших магазинов”, — отметил замминистра.

При этом по продуктам питания импортозамещение в стране достигает почти 90%, добавил Евтухов.