ЛОНДОН, 21 апр — ПРАЙМ. Согласно опубликованному британским правительством документу, Британия расширила санкционный список на 26 граждан и компаний России. Второе дно санкций. Америка отправилась за нефтью к врагам

Так, меры применены в отношении официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова и директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко. Санкции также введены в отношении главы ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова.

Меры предполагают заморозку активов и запрет на въезд в страну.

Кроме того, санкции введены в отношении ГТЛК, концерна "Калашников", РКЦ "Прогресс" и ряда других предприятий.

Основанием санкций стали меры Великобритании по прекращению "действий России по дестабилизации Украины, угрозе и подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины".

По словам главы британского МИД Лиз Трасс, на сегодняшний день под санкциями находится уже свыше тысячи российских граждан и предприятий.