ЛОНДОН, 21 апр — ПРАЙМ. Россия не должна иметь доступ к средствам международных финансовых институтов, в том числе — Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом говорится в заявлении министров финансов и глав центробанков стран "большой семерки" (G7).

Напомним, что накануне в среду глава Минфина России Антон Силуанов призвал глав минфинов и центробанков "большой двадцатки" отказаться от политизации диалога, а также предупредил об угрозе подрыва доверия к глобальной валютно-финансовой системе. В этом Силуанова поддержали представители ряда других государств.

G7 в своем заявлении объявили о приверженности "отказу от проведения межгосударственных финансовых операций с Россией, включая добровольную торговлю специальными правами заимствования". Также они призвали другие государства присоединиться к ним "в дальнейшем ограничении возможностей России" проводить военную специальную операцию на Украине.

"Россия не должна получать финансирование от международных финансовых институтов, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк", — говорится в документе.

Представители G7 добавили, что международные организации и форумы больше не должны вести свою работу с Россией в обычном режиме.

"Таким образом, мы сожалеем об участии России в международных форумах, включая встречи G20, Международного валютного фонда и Всемирного банка на этой неделе", — добавляется в тексте.

Ранее глава британского минфина Риши Сунак заявил, что представители Великобритании вместе с американскими и канадскими коллегами покинули заседание G20 во время выступления российской стороны.