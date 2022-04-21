МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Зампред Банка России Юрий Исаев заявил, что, по мнению регулятора, российские экспортеры должны заниматься и импортом, и ведется работа в этом направлении. Госдума продлила полномочия Набиуллиной на посту главы ЦБ еще на пять лет

По его мнению, "нужно пытаться двигаться в том направлении, чтобы наши экспортеры занимались одновременно и импортом". "Мы в этом направлении работаем", — сказал он.

Он также отметил, что такая мера даст возможность через товарные потоки сбалансировать сформировавшийся дисбаланс по потокам капитала.