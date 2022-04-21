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https://1prime.ru/state_regulation/20220421/836721928.html
В Банке России считают, что экспортеры должны заниматься и импортом
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Зампред Банка России Юрий Исаев заявил, что, по мнению регулятора, российские экспортеры должны заниматься и импортом, и ведется работа в этом направлении. По его мнению, "нужно... ПРАЙМ, 21.04.2022
банки, финансы, экономика, новости, цб рф, юрий исаев, экспортеры
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Зампред Банка России Юрий Исаев заявил, что, по мнению регулятора, российские экспортеры должны заниматься и импортом, и ведется работа в этом направлении.
По его мнению, "нужно пытаться двигаться в том направлении, чтобы наши экспортеры занимались одновременно и импортом". "Мы в этом направлении работаем", — сказал он.
Он также отметил, что такая мера даст возможность через товарные потоки сбалансировать сформировавшийся дисбаланс по потокам капитала.